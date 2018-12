Bondelaget er ikke enige i genteknologirådets anbefalinger

Bondelaget reagerer etter at bioteknologirådet anbefalte oppmykning i GMO-loven.

– Norsk mat skal være trygg, med kort og oversiktlig vei mellom bonde og forbruker. Derfor er vårt utgangspunkt at lovreguleringen for bruk av genteknologi må være svært restriktiv, uttaler leder for Norges bondelag Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Bondelaget mener dagens lovverk gjør det mulig å fortsette forskningen samtidig som man sikrer norsk mattrygghet.

Annonse

– Dagens genteknologilov er ingen forbudslov og gir oss nødvendig rom til å fortsette nødvendig kunnskapsinnhenting. Derfor er vi uenige med flertallet i Biotekologirådet om at det per dags dato er behov for en oppmyking av dagens lovverk, uttaler Bartnes.

Videre mener han at det er behov for en lovutredning (såkalt NOU) som kan gi en grundig vurdering oversikt over fordeler og ulemper ved de nye teknologiene, samt vurdere behov for endring av genteknologiloven på sikt.

Bartnes vil innlede på Bioteknologirådets møte i ettermiddag på Litteraturhuset.