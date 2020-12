– Det notatet likte vi veldig godt. Det ligg mykje av vår politikk i det dei skriv, og det er så riktig for utviklinga av landbruket, seier Eli Berge Ness, politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Berge Ness siktar til notatet til Tankesmien Agenda, som peiker på matvareberedskap og sjølvforsyning som ein viktig del av beredskapen i Norge. Dei vil mellom anna auke sjølvforsyningsgraden til minst 50 prosent for å sikre matvaretilgangen i kriser, som til dømes ved krig eller pandemi. Under slike kriser kan det vere utfordrande å importere mat.

– Å auke sjølvforsyningsgraden er eit viktig prinsipp for oss. Særleg å produsere korn der det er mogleg. Kornet er viktig for sjølvforsyninga.

Treng fleire bønder, ikkje færre

Småbrukarlaget meiner òg det må tiltak til for å nå krava som blir sett til mellom anna mjølkeproduksjon.

– Det er 4.300 båsfjøs i Norge. Om alle disse skal leggast om til lausdrift, må vi bygge om 6 fjøs i veka. Mjølkeproduksjonen på Vestlandet kan rakne viss det ikkje blir midlar til å omstille drifta. Det må vere mogleg å innfri nye krav til drift utan at gjelda blir for stor eller at ein må auke produksjonen for å få det til, seier Berge Ness.

Ho fryktar fleire vil legge ned drifta, i staden for å legge om.

– Vi treng fleire bønder, ikkje færre.

Det er krav om lausfjøsdrift innan 2034. Noko av det Agenda trekk fram er at økonomien til bøndene må bli betre for å få opp beredskapen.

Annonse

– Legg ned tilbod der jorda ligg

Ein annan ting Småbrukarlaget peiker på som ei utfordring, er kommunereforma.

– Dei legg ned tilbod som bibliotek og helse der jorda er, i utkanten av kommunane. Det er der jorda ligg og der bøndene bor. Det kan ikkje vere slik at ein taper på alle kantar.

Dei meiner det er viktig at jorda blir brukt over heile landet, men at det òg må bli tilrettelagt for busetting.

– Barn skal ha vener og ein rimeleg reiseveg til skulen. Det er heilskapen i dette her som er viktig.

Berge Ness trekk òg fram rapporten frå distriktsutvalet, som er leia av Victor Norman.

– Der ser dei på heilskapen og har forslag om bilsertifikat for 16-åringar og gratis barnehage. Det er spennande at det kjem to slike rapportar på kort tid. Vi får håpe det når fram til politikarane, seier ho.

Les meir om notatet frå Tankesmien Agenda og rapporten frå distriktsutvalet her: