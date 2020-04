Bonde mistenkt for brot på dyrevelferdslova: Mattilsynet har avliva 60 storfe

Tidleg i februar rykka Mattilsynet og politiet ut til garden i Overhalla i Namdalen i Trøndelag etter å ha fått ei bekymringsmelding.

Meldinga gjekk på «elendig dyrehald», og ganske rett: Dei fann ei storfe-besetning i dårleg forfatning.

To kalvar var døde, og mange av dei andre dyra bar preg av å ha fått dårleg stell og for lite fôr over lang tid, skriv Trønder-Avisa.

Politiet starta undersøkingar på garden, medan Mattilsynet greip inn og tok over omsorga for dyra.

Bonden blei meld til politiet av Mattilsynet. Dei mistenker gardbrukaren for brot på dyrevelferdslova.

Bonden fekk ein frist

Avhøyr av bonden trekte ut i tid då han nekta å forklare seg for politiet utan forsvarar til stades.

Seksjonsleiar Per Morten Brobakk i Trøndelag politidistrikt stadfestar at avhøyret no er gjennomført. Han vil ikkje seie mykje om forklaringa.

– Etterforskinga av saka er ikkje ferdig enno. Eg kjenner heller ikkje saka så godt, og kan difor ikkje seie noko om kva som står att før saka er ferdig etterforska, svarar Brobakk.

I februar fatta Mattilsynet vedtak om at besetninga skulle avlivast. Bonden fekk tre vekers frist til å kome med eit svar på kva han syntest om vedtaket. Deretter fekk gardbrukaren ein frist til sjølv å avvikle dyrehaldet. Denne fristen heldt ikkje bonden.

Fungerande avdelingsleiar Solveig Stølan i Mattilsynet avdeling Namdal seier at dyra no er slakta på hans rekning.

– Då blei storfebesetninga, 60 kalvar, kyr og oksar, sende til slakt på gardbrukarens rekning slik rutinen er i slike tilfelle, seier Stølan.

To hestar som også var blant dyra på garden er sende tilbake til bonden. Grunnen til det er at Mattilsynet vurderer det som greitt at bonden får ta vare på dei.

Nektar straffskuld

Bonden, som så langt berre er mistenkt, nektar straffskuld, opplyser advokat Kolbjørn Lium.

– Han nektar straffskuld og meiner han har gjort eit tilstrekkeleg og forsvarleg stell av dyra. Han meiner også å kunne dokumentere det mellom anna utifrå tilsyna som har vore på garden, seier Lium.

Han legg til at det har vore tungt for bonden å sjå korleis livsverket hans blir framstilt.

At bonden ikkje avvikla innan fristen Mattilsynet gav han forklarar advokat Lium med at fristen rett og slett var for kort.

– Han meiner at fristen han fekk ikkje var tilstrekkeleg. Han var i ein prosess for å få selt dyra, og fann det meiningslaust at friske dyr skulle bli sende til slakteriet. Klienten min blei ikkje gitt høve til å gjennomføre salet før Mattilsynet meinte fristen var overskride. Han kom ikkje i mål med salet før Mattilsynet henta dyra og køyrde dei til slakteriet, seier Lium.

Han seier også at gardbrukaren ikkje ser føre seg at det blir ei straffesak ut av mistankane.