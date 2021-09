Bonde måtte slakte kyr som hadde beitet i hytteområde

Bonde Ivar Steine måtte i sommer slakte kyr som hadde beitet i et hytteområde på Skei i Gausdal kommune, skriver NRK.

To kalver og ei kvige hadde skader som gjorde at de måtte slaktes. Steine tror skadene skyldtes at dyrene hadde kommet ut for grov pukk. Steinen brukes blant annet som fyllmasse når det bygges vei og hytter.

– Særlig hvis kyr blir jaget bort i et område med slik stein, så kan det oppstå skader. Det er flere folk i fjellet nå, og mange er ikke vant med dyr, sier bonden til statskanalen.

Hytteeierne på Skei har et annet syn på saken og forteller om skremmende opplevelser i møte med kyrne. Helge Sverre Vold ble vitne til at kona ble løpt ned av kyr.

– Vi har ikke noe lyst til å reise på hytta igjen før dyra er samlet inn for vinteren, sier Vold til NRK.

Tidligere denne uka fortalte også NRK at beitekonflikten tilspisser seg i Kvamsfjellet i Nord-Fron i Gudbrandsdalen. Der måtte det arrangeres «fredsmøte».