Bonde i Froland fant over 1.000 år gammel båt

Båten er faktisk den tredje av sitt slag som er funnet på samme sted. De to forrige ble funnet for 88 år siden og er mellom 1.000 og 1.370 år gamle, skriver Frolendingen.

– Da min oldefar fant to for 88 år siden, ble det senere vurdert til at de var over 1.000 år gamle. Hvor gammel denne er, har jeg ingen formening om. Den kan være yngre enn de forrige, eller eldre, sier Frode Øina Andreassen.

En stokkebåt er, som navnet sier, en båt som er laget av en uthult tømmerstokk, gjerne av furu eller eik. Båttypen blir gjerne omtalt som urbåten.

Annonse

Andreassen gjorde funnet fredag, og mandag kom arkeologer fra Norsk Maritimt Museum og Fylkeskonservatoren i Agder på besøk. De kaller det et prakteksemplar av en båt.

– At detaljer som toften er bevart er helt spesielt, sier arkeolog Pål Nymoen ved Norsk Maritimt Museum til NRK. Båten er rundt tre meter lang og en halv meter bred.

Fylkeskonservator i Agder, Yvonne F. Willumsen, sier båten kan være like gammel som de to andre som er funnet på tomta.

Den eldste daterte stokkebåten ble funnet i Sørum i 1997. Den er cirka 2.200 år gammel.

(©NTB)