– Fellingstillatelsen gjelder én bjørn. Vi har per dags dato ingen informasjon som tilsier at det er flere bjørner i området, sier seksjonsleder for vilt og motorferdsel hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Gøril Einarsen, til iFinnmark.

Bonden som driver sauebruket, fikk fellingstillatelse torsdag formiddag. Tillatelsen varer i en uke.

– Det er seks sauer og tre lam som er tatt, sier seniorrådgiver Magne Asheim i Statens naturoppsyn.

