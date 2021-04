Bonde fløyet til sykehus etter å ha fått maskin over seg

Politiet ble varslet om ulykken klokka 8.40 lørdag morgen. Alle nødetatene rykket ut etter at en mann hadde fått en høyballkutter over seg.

– Mannen hadde fått maskinen over seg. Det sto til liv, men han klaget over smerter. Han er fløyet til sykehus for videre undersøkelser, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Kråkenes utdyper overfor Nationen at mannen var fløyet med luftambulanse til sykehus før politiet kom på stedet. De ble varslet av brannvesenet om hendelsen.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, annet enn at han har fått dette maskineriet over seg. Det var ingen vitner til hendelsen, sier han.

Operasjonslederen legger til at mannen skal ha klart å varsle kona si om ulykken, som igjen varsla nødetatene.

Politiet vet per nå ikke noe om tilstanden til mannen, og heller ikke hvilket sykehus han er fløyet til.