Bonde dømt for brudd på dyrevelferdsloven etter svinedokumentar

En mann i 40-årene møtte nylig i Fredrikstad tingrett, siktet for brudd på dyrevelferdsloven etter å ha kastrert to griser. Den siktede mannen erkjente straffskyld, og ble dømt til 45 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 20.000 kroner. Den betingede fengselsstraffen innebærer han ikke må sone i fengsel med mindre han begår flere lovbrudd under prøvetiden.

Bonden har levert kjøtt til Nortura, og ble anmeldt av organisasjonen høsten 2019. Han har ikke levert til Nortura mens saken var under etterforskning.

– Alvorlighetsgraden her gjorde at vi valgte å anmelde det til politiet i samråd med produsenten selv, sa styreleder i Nortura, Trine Vaag, da.

Ville bruke dem til mat

Tilbake i 2016 kastrerte siktede to hanngriser uten bedøvelse, selv om han var kjent med at det på dette tidspunktet ikke var lov å kastrere dyrene selv eller uten bedøvelse.

I forklaringen fortalte mannen i 40-årene at årsaken til at han kastrerte grisene, var for å kunne bruke dem til mat. Hvis ikke ville de to grisene blitt avlivet og kjøttet destruert, sa han.

Mannen er med i den omstridte dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» som ble vist på NRK i september 2019.

«Dommeren pekte på at siktede på filmen uttaler at «dette er dyreplageri». Siktedes kommentarer er at hele kastreringsprosessen er en påkjenning, som involverer både det at grisen blir holdt, bedøvet og skåret i», heter det i dommen.

«Han forklarer at det er en treleddet prosess med kastrering med veterinær: først bedøvelse, deretter skjæring og til slutt langtidsbedøvelse. Det er forbundet med et visst stress for grisen med veterinærbesøk. Det er klart det er smertefullt for grisen å bli kuttet», skriver retten videre.

Kritisk til tidsbruk

Siktede forklarte at han har veterinær på gården 12 til 16 ganger i året, men at det ikke lønner seg å få veterinær til gården for å kastrere én eller to griser.

«Siktede forklarer at han angrer veldig», heter det i dommen.

Retten trekker i dommen også fram at påtalemyndigheten ikke i det hele tatt kommenterte tidsforløpet.

«Det er over fire år siden de straffbare forhold ble begått. Tidsforløpet kan ikke lastes siktede.»

Tingretten bemerker også at hendelsene som skjedde i 2016 først ble anmeldt i mai 2019, og at etterforskningen «synes å ha tatt lang tid uten at en kan se at det har vært noen spesiell grunn til det».