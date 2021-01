Bompenger i Innlandet kan bli redusert

Gjennom en prøveordning som skal vare i ett og et halvt år, vil regjeringen redusere bompengene på riksvei 3 og 25 i Innlandet.

Dersom prøveordningen får tilslutning fra Innlandet fylkeskommune, vil den innebære at taksten på hovedvei på riksvei 3 og 25 blir halvert, mens bilistene som passerer bomstasjonen på sidevei slipper å betale, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at bompengeinnkreving på sidevei har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse riksveiene. Blant annet har sideveien mellom Løten og Elverum fått mer trafikk.

– Derfor ønsker vi også å halvere bompengetakstene på hovedveien for å se virkningen av dette. Det forutsetter at Innlandet fylkeskommune, som er garantisten for bompengelånet, slutter seg til en slik prøveordning, sier han.