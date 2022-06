Skogan var landbruksminister Olaug Bollestads høyre hånd som statssekretær i Landbruksdepartementet.

58-åringen fra Balsfjord starter i jobben i midten av august og vil jobbe fra Alta, skriver Landbruksdirektoratet.

– Vi er glad for at Widar har takket ja til stillingen. Med han får vi en god leder med direkte erfaring fra utforming av landbrukspolitikken og som har lang fartstid fra annet variert politisk arbeid. Dette er spesielt nyttig for oss i våre rådgivningsoppdrag for Landbruks- og matdepartementet. Skogan har i ulike roller også hatt nær kontakt med og kjenner reindriftsnæringen godt, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Skogan er utdannet lærer og har i tillegg til erfaring fra regjering også vært kommunal- og fylkespolitiker. Han har også over 20 års erfaring som bonde med sau- og mjølkeproduksjon.

I den nye direktørstillingen vil han få overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av de sentrale reindriftspolitiske virkemidlene.