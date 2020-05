Bollestad vil gi ytterligere 10 millioner til beitekrisen

Beitekrisen for reindrifta i Nord-Norge vil ingen ende ta. Da Olaug Bollestad mandag var i Alta, la hun fram et nytt forslag fra regjeringen der de vil bevilge ytterligere 10 millioner kroner til reindrifta. Det skriver Landbruksdirektoratet.

Tidligere er det over reindriftsavtalen blitt satt av 40 millioner kroner for å håndtere beitekrisen denne vinteren og våren.

– Det er gledelig at statsråden foreslår mer midler til kriseberedskap for en hardt rammet næring, sier Liv Berit Hætta, direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

– I påvente av Stortingets behandling av forslaget, oppfordrer vi reinbeitedistrikter som fortsatt har beitekrise om å søke om midler til kriseberedskap, fortsetter hun.

Under møtet i Alta var det spesielt fokus på helikopterfrakten av fôr. Statsråden fikk også møte reindriftsutøvere som fortalte om en tung vinter, og de poengterte at midler til tilleggsfôring og transport har vært av avgjørende betydning for dem og dyrene.

– Vi har hatt tett kontakt med fylkesmannen, og det har vært faste møter en gang i uka, forteller Hætta.

– Det er nødvendig at det finnes et nav som har oversikt. Det er mange aktører i sving og det er viktig at noen holder tråden i dette.