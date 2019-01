Bocuse d'Or: Kokkekonkurransen i gang i Lyon

Konkurransen startet tirsdag formiddag. 24 kokker kjemper om den gjeve Bocuse d'Or-tittelen.

I år er det Christian André Pettersen (28) som representerer Norge. Han kommer fra Bodø og jobber som kjøkkensjef på Mondo i Sandnes. 28-åringen har gått gradene hos tidligere Bocuse-vinner Charles Tjessem.

Han har vært lærling, kokk og deretter soussjef ved spisestedet hans, Charles & De i Sandnes.

I årets konkurransemeny er kalvecarré fra fransk kalv hovedråvaren til en fatrett. Kalvecarreen skal serveres hel, eller i to deler, og skal følges av brissel, nyrer, lever eller skank. I tillegg skal det lages en tallerkenrett som skal være en chartreuse med skjell og grønnsaker.

Pettersen har med seg råvarer fra Norge, som purrestokk fra Jæren og trøffeltang fra Lofoten, ifølge Stavanger Aftenblad.

Bocuse d'Or er et uoffisielt VM i fransk kokkekunst som arrangeres annethvert år i Lyon. Konkurransen ble grunnlagt av kokk Paul Bocuse og arrangert for første gang i 1987. Siden den gang har hele fem nordmenn gått til topps: Bent Stiansen (1993), Terje Ness (1999), Charles Tjessem (2003), Geir Skeie (2009) og Ørjan Johannessen (2015). I tillegg har Norge vunnet tre sølv og to bronse.

Norge har i dag like mange medaljer som Frankrike. Årets vinner skal kåres onsdag kveld.