Bø i Vesterålen har tiltrukket seg nye skattytere verdt 2,2 milliarder kroner

Til sammen sparer kommunens nye skattytere rundt 11 millioner kroner på flyttingen, skriver NRK.

Eiendomsinvestoren og den tidligere langrennsstjernen Bjørn Dæhlie er den mest kjente, men også Europris-gründeren Wiggo Erichsen og eiendomsinvestoren Einar Andreas Sissener har meldt flytting.

– Jeg er veldig glad for at folk flytter hit med kapital, men alle er hjertelig velkommen. Vi har gjort dette for å skape nye arbeidsplasser, så jeg er veldig glad for at folk flytter hit for å investere i vår kommune, sier ordfører Sture Pedersen (H) i Bø kommune.

Ordføreren avviser at millionærene som flytter til kommunen kun ønsker å betale mindre skatt.

– Hvis jeg ser at folk flytter hit for å gjøre det som en postkasse-endring, så blir jeg aktivt å peke dem ut. Jeg har ikke sett noen signaler om dette. De ønsker å bo, og investere i prosjekter i vår kommune.

