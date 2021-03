Bjørnar Moxnes gjenvalgt som Rødt-leder

– I åtte år har Erna Solberg kastet skattegaver etter milliardærene og skattepenger etter velferdsprofitørene. Rødt er den viktigste motstanderen mot regjeringas forskjellspolitikk. Årets valg skal bli et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, og Rødt er klare for et rekordvalg, sier Bjørnar Moxnes i en pressemelding.

På partiets digitale landsmøte søndag ble han gjenvalgt som partiets leder. Det ble også 1. nestleder Marie Sneve Martinussen og 2. nestleder Silje Josten Kjosbakken.

Hovedsaken på landsmøtet var vedtak av arbeidsprogram for neste stortingsperiode.

– Rødt går nå til valg på offensive velferdsreformer for folk flest. Et viktig krav blir gratis tannhelse, finansiert av økt skatt for spesielt de én prosent rikeste, dem med inntekter over 2 millioner og formuer over 10 millioner, sier Moxnes.

Rødt vil også gjøre det økte dagpengenivået varig.

Lørdag gikk partiet inn for å fjerne sluttdatoen for norsk oljeproduksjon fra partiprogrammet. Ungdomspartiet Rød Ungdom var imot vedtaket.

– Gjennom helga har det vært mye oppmerksomhet om noen vedtak som det er delte meninger om i partiet, men det Rødt står samlet om er en tydelig politikk for både klimakutt, arbeidsplasser og natur, sier Moxnes.