Det var ved firetida natt til lørdag at ei bjørnebinne på 48 kilo døde etter å ha blitt påkjørt i Lurudal i Grong kommune.

Ingen personer kom til skade under hendelsen, opplyser Even Bjørnes, rådgiver i Statens Naturoppsyn Steinkjer, overfor Nationen.

I sommer har Grong kommune søkt om skadefellingsløyve på ei binne, fått avslag og klaget, for deretter å få nytt avslag fra Klima- og miljødepartementet. Det er ikke bekreftet hvorvidt den påkjørte binna er den samme som har forårsaket skader på sau og lam i området.

Annonse

– Vi har tatt DNA-prøver av bjørnen, og venter på svar fra den. Enn så lenge anslår vi at den var rundt to og et halvt år gammel, sier Bjørnes.

Bjørnen som art har i flere år ligget under Stortingets nasjonale bestandsmål på 13 årlige yngliger, og forvaltningen har av den grunn gitt binnene strengere vern enn hannbjørner for å komme nærmere målet.

I 2017 ble en to år gammen hannbjørn påkjørt av toget i Snåsa, like i nærheten av der binna ble påkjørt nå i helga.