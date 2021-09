Bjørn felt i Nord-Østerdal

Det ble innvilget skadefelling på bjørnen av statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet etter flere dager der den har gjort skade i Røros og Os kommuner, skriver Arbeidets Rett.

– Sporing tirsdag førte ikke inn på ferske nok spor, men det ble da satt opp viltkamera i området og bjørnen slo seg like godt til ro for natta foran et av disse i Narjordet i Os, informerer det Interkommunale skadefellingslaget i Nord-Østerdal.

Mandag skrev Arbeidets Rett om at flere bønder opplevde bjørneangrep på sau i området.

