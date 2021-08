En bjørn er felt i Nord-Odal kommune i Innlandet. Kommunen ga fellingstillatelse etter funn av døde sauer.

Fellingsleder Jonny Rustad forteller til Nationen at de har felt en hannbjørn på 110 kg, og at 20 personer med hunder rykket ut i morges etter at fellingstillatelse ble gitt.

– Jeg tror det er første gang det blir felt en bjørn i kommunen på 200 år, sier han.

Et viltkamera fanget opp et bilde av bjørnen like etter klokka åtte tirsdag morgen, ifølge Rustad. Like etter klokka to var den skutt fra 40 meters hold.

Fikk hjelp fra naboer

Fellingslederen sier at de fikk god hjelp fra fellingslag i nabokommunene, som har hunder som har erfaring med å jakte på bjørn.

– Det gjorde jobben mye lettere, sier han.

NRK melder at kommunen selv hadde ansvaret for utførelsen av skadefellingen.

I fellingsvedtaket vises det til skader på sau litt sør for Grytsætra i Nord-Odal. Det er også tidligere i år blitt dokumentert at sauer og lam er tatt av bjørn i området.

Flere felt i år enn i fjor

I forrige uke meldte NTB at åtte bjørner så langt i år var felt etter vedtak om skadefelling, og at 26 fellingstillatelser var gitt. Tre bjørner var felt innen samme tidspunkt i fjor.

Det opplyste seniorrådgiver Anders Braa ved Miljødirektoratet til NTB. Da var det disse kommunene som hadde fått fellingstillatelse på bjørn: Røros, Bardu, Verdal/Snåsa, Steinkjer, Sør-Varanger, Grane og Vågå/Dovre.

De fleste fellingstillatelsene har blitt gitt på grunnlag av skade på sau, og i noen tilfeller tamrein, bekrefter Miljødirektoratet.