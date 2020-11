Styret i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansatt Bjarne Holm som ny direktør i organisasjonen.

Holm er i dag utviklingssjef i Felleskjøpet Agri og begynner i NLR senest 1. februar.

− Det gleder jeg meg veldig til. Jeg har stor respekt og stor tro på NLR sin rolle i landbruket. Den blir bare enda viktigere for å løfte landbruket framover, sier den nye direktøren i en pressemelding til Nationen.

Les også: Har sagt opp jobben etter åtte år

Tidligere karriere

Bjarne Holm er oppvokst på gård på Mære i Trøndelag med kombinert svineproduksjon, korn, jordbær og skog.

Han studerte husdyrfag på HINT og NMBU før han ble ansatt i Norsvin og tok doktorgrad innenfor svinegenetikk på Ås i 2005. Samtidig arbeidet han med eksport av svinegener og ble produktansvarlig utenfor Norge i starten av Norsvins eksportsatsing.

Holm påpeker at NLR er nærmest bonden og har en unik posisjon og mulighet.

Annonse

− Vi må sørge for at flere henger med i kunnskapsutviklingen. Det er noe av motivasjonen jeg har for jobben i NLR. Vi må omsette den omfattende kunnskapen og kompetansen NLR besitter til tjenester bonden etterspør, og sørge for at det blir nyttig og lønnsomt for bonden, sier Holm.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til bøndene.

Les også: Hinter om hvorfor han ga seg som sjef for Norsk Landbrukssamvirke

– Han har vist stort engasjement

Styret i NLR sier de er svært fornøyd med ansettelsen av Bjarne Holm.

– Han har vist stort engasjement for NLR og næringa. Med hans egenskaper, bakgrunn og kompetanse, mener vi Bjarne Holm er den rette til å lede oss framover mot de mulighetene og utfordringene vi ser foran oss. Hans tanker rundt NLR som et viktig verktøy for bonden, samsvarer godt med kravene vi bønder, og styret, stiller, sier Gette Eidesen, fungerende styreleder i NLR.

Hun påpeker at bøndenes kompetanse er stadig i utvikling.

− Vi krever oftere mer spisskompetanse og utfordrer gjerne rådgiverne våre - og vi forlanger et resultat på bunnlinja, sier Eidesen, som er melkeprodusent i Haugesund.

Følg Nationen på Facebook, Instagram og Twitter.

Få siste nytt rett i innboksen ved å melde deg på Nationens nyhetsbrev.