Bioteknologirådets sekretariat flyttes til Bergen

Beslutningen om å flytte sekretariatet er i tråd med regjeringens ønske om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, skriver regjeringen i en pressemelding tirsdag kveld.

– En lokalisering i Bergen vil gi sekretariatet nærhet til viktige fag-, utdannings- og forskningsmiljøer. Jeg håper at de dyktige ansatte ønsker å bli med til Bergen og fortsette det viktige arbeidet der, sier helseminister Bent Høie (H).

Flyttingen vil etter planen være gjennomført ved utgangen av 2020.

Tidligere har tidligere ledere av Bioteknologirådet, som blant annet inkluderer Kristin Halvorsen, i en kronikk i VG skrevet at en flytting vil være et lite fremtidsrettet grep. Til samme avis har Halvorsen uttalt at det vil kreve at man må bygge opp et helt nytt miljø.

Det mener Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, ikke stemmer.

– Bergen er et naturlig sted å flytte Bioteknologirådet til. Vi har sterke fagmiljøer som kan gjøre minst like gode etiske vurderinger som det man kan i Oslo, sier Hove til NTB, og viser til at det i finnes kompetanse innenfor blant annet assistert befruktning, biobanker og helseregistre og gentesting.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av regjeringen og er blant annet en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Sekretariatet har sju faste ansatte med høy kompetanse på mange områder innen gen- og bioteknologi.