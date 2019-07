Billen ødelegger potetplanter – nå har den for første gang angrepet i Norge

Det er Norsk institutt for bioøkonomi som har sjekket ut billene og bekrefter at det er snakk om koloradobillen. Billen ble funnet i en kjøkkenhage i Modum kommune.

En eventuell etablering og spredning av koloradobille i Norge vil kunne innebære stor skade for potetnæringen, og vil bli bekjempet med sikte på utryddelse ved funn i Norge.

Mattilsynet mistenker at billen har kommet som egg, puppe eller larve til Norge via importerte grønnsaker.

Ber potetprodusenter være oppmerksomme

"Mattilsynet oppfordrer andre hobbydyrkere av potet som bruker kompost inneholdende rester av importerte grønnsaker om å være oppmerksomme på denne faren, og varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av voksne biller eller larver," skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Heldigvis ligger kjøkkenhagen på et sted der det ikke er nærliggende potetproduksjon. Vi regner derfor med at billen ikke har spredt seg, og at og bekjempelse og overvåking på stedet vil være tilstrekkelig for å utrydde denne alvorlige skadegjøreren, sier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Første angrep

Både dyrkere av poteter og grønnsaksgrossister og -importører bes om å iverksette tiltak for å hindre spredning av billen.

– Mattilsynet vil rose eieren av kjøkkenhagen som, i samarbeid med lokal landbruksrådgivning, umiddelbart meldte fra til Mattilsynet om mistanke om koloradobille da han fant store mengder oransjerøde larver på potetplantene i sommer. Potetriset på noen planter ble fullstendig oppspist i løpet av få dager, sier Willumsen.

Billen har flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge, men dette er første gang billen har gjort skade på potetplanter her i landet.