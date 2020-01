Bilimportørene: Over halvparten av alle solgte biler i 2020 vil være elektriske

– Vi er nå midt i det største teknologiskiftet bilbransjen har gått igjennom på mange år. Norge er fortsatt langt foran resten av Europa når det kommer til salg av elbiler, men vi ser tendenser til at det begynner å ta seg opp også i andre land og markeder på kontinentet og på verdensbasis, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening i en pressemelding.

De anslår at det i løpet av året vil bli solgt 150.000 nye personbiler, omtrent like mange som i 2019. Av disse regner de med at mellom 55 og 60 prosent vil være elektriske. Dersom spådommen slår til, vil det være første gang over halvparten av alle nye biler som selges er elektriske.

Lavere salg av bensinbiler

Bilimportørene tror årsaken til at elbilsalget vil skyte ytterligere fart i løpet av året, er at det kommer mange nye familievennlige modeller på markedet i løpet av året.

Annonse

I tillegg anslår Bilimportørene at mellom 10 og 15 prosent av de solgte bilene vil være ladbare hybrider, omtrent det samme som i 2019.

Salget av elektriske biler går på bekostning av bensin- og dieselbiler, der salget er ventet å synke fra rundt 30 prosent i 2019 til mellom 15 og 20 prosent i 2020.

Ber om bedre lademuligheter

Andresen sier nå at myndighetene må komme enda sterkere på banen for å gjøre at mulighetene for å lade langs veien, kommer opp på et tilsvarende nivå som tilgangen til bensin og diesel.

– Elbiler har jo den fordelen at de kan starte hver dag med full «tank» hvis man har lademulighet hjemme, men til gjengjeld tar det lenger tid å lade enn å fylle drivstoff når man først må stoppe. Derfor mener vi antall ladepunkter raskt må opp på et vesentlig høyere nivå enn i dag, og her har myndighetene også et ansvar for å tilrettelegge, mener Andresen.