Biodrivstoff-andelen har økt til 16 prosent

I alt utgjorde fornybart drivstoff 16 prosent av drivstoffsalget i 2019, en økning på nesten 25 prosent fra året før.

Av dette var 38 prosent, eller 243 millioner liter, såkalt avansert biodrivstoff, som er produsert av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk.

Bruken av biodrivstoff bidro til at klimagassutslippene fra veitrafikken ble redusert med 1,5 millioner tonn CO2 i fjor. Til sammenligning bidro elbilene til å redusere utslippene med rundt 0,4 millioner tonn CO2.

Fra 1. juli i år innføres det veibruksavgift på alt biodrivstoff. Det kan påvirke volumene, ettersom biodrivstoff er dyrere enn fossilt drivstoff og nå mister en viktig avgiftsfordel, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge.

– Biodrivstoff er en løsning vi er avhengig av for å redusere utslippene fra veitrafikken. For å sikre økt bruk av bærekraftig biodrivstoff, er vi avhengig at det blir utarbeidet en langsiktig og forutsigbar bioplan. Dette vil i tillegg bidra til sikrere rammevilkår for norsk produksjon av avansert biodrivstoff, og med det utvikle en ny norsk grønn og høyteknologisk næring, sier Nøstvik.