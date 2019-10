BI-forsker Ivar Gaasland vil kutte importvernet og øke statsstøtten til bøndene

Regjeringen gir høyt importvern skylden for lav konkurranse og høye priser i matvarebransjen, skriver Nettavisen. Men til avisen sier Næringsdepartementet at det er uaktuelt å røre tollen.

Førsteamanuensis ved BI i Bergen, Ivar Gaasland, mener den høye tollen gjør at selskaper som Rema får dårligere innkjøpsbetingelser enn Norgesgruppen.

– Men hvis Rema for eksempel hadde tilgang på melk fra svenske Arla, eller andre matvaregrupper fra utlandet, så ville situasjonen i disse forhandlingene vært en helt annen. Da ville ikke leverandørene kunne differensiere mellom kjedene på samme måte, sier han til Nettavisen.

Tror ikke på andre tiltak

Han peker på at tollen på noen jordbruksvarer er på 200–400 prosent, og bemerker at det ikke bare er råvarer som er underlagt den høye tollavgiften.

– Det er også importvern og byråkratiske handelshindringer på bearbeidede jordbruksvarer – det kan være ferdigpizza, halvstekte rundstykker type Hatting – som gjør det mindre attraktivt for utenlandske aktører å selge til Norge.

Han sier til Nettavisen at han ikke har tro på at regjeringens andre tiltak vil fungere.

– Når problemet er importvernet, er jeg redd for at man vil gjøre vondt verre når man nå diskuterer å lindre problemene med kompenserende tiltak for å få konkurranse i butikkleddet. Problemet er i leverandørleddet. Tiltak som å regulere priser fra leverandør kan forsterke problemene, fordi insentivene til å forhandle blir mye svakere hvis man vet at andre får de samme prisene.

– Uten importvernet kunne utenlandske kjeder etablert seg i Norge og utnyttet alt de hadde av ferdigforhandlede kontrakter som de har lagt ned store ressurser i.

Økt statsstøtte

Gaasland legger fram økt statsstøtte til bøndene som et alternativ til høy toll. 26 milliarder kroner i året går til støtte til bøndene, hvor halvparten er i fysiske kroner. Resten blir gitt gjennom importvern, sier han til Nettavisen.

– En kunne flyttet disse pengene til budsjettet, og fjernet tollmurene, men da måtte politikerne prioritert. Med importvernet får politikerne mulighet til å skylde på dagligvarekjedene.