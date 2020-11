Bestanden av kongeørn er stabil. Men Rovdata anbefaler at det tas grep

* Kongeørna lever i par som okkuperer faste territorier. Arten er utbredt over store deler av Norge, med unntak av sørøstlige deler av landet hvor den opptrer kun sporadisk.

* Bestanden overvåkes gjennom å kartlegge hekketerritorier over hele landet i en ekstensiv overvåking, og ved årlig intensiv overvåking av ungeproduksjon og voksenoverlevelse i tolv utvalgte områder i ulike deler av landet.

* Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig. Den ekstensive overvåkingen utføres hovedsakelig av Statens naturoppsyn (SNO).

Kilde: Rovdata