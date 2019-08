Besøksrekord for flere DNT-hytter

Flere betjente DNT-hytter hadde like bra eller bedre besøk enn i fjor.

– Mange har fått sansen for kortreist og bærekraftig ferie. Norge er et eksotisk og spektakulært ferieland, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

De betjente DNT-hyttene har hatt 65.000 overnattinger i juli. Det er på høyde med fjorårets rekordsommer.

Hytta Svukuriset i Femundsmarka hadde en økning på 44 prosent, mens Gaustatoppen på Hardangervidda hadde en oppgang på 39 prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig har hyttene Rauhelleren, Mårbu og Solheimstulen på Hardangervidda hatt en klar økning i antall besøkende.

Det har også vært et jevnt tilsig av turgåere lang stiene. Antall medlemmer i Den Norske Turistforening har økt med 2,1 prosent sammenlignet med på samme tid i fjor.

– Hvert eneste medlemskap er med på å støtte arbeidet DNT og våre frivillige gjør for å tilrettelegge for og skape naturopplevelser. Sammen skaper vi naturopplevelser for livet, sier Solvang.