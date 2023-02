Berre to prosent av dei kommunale vegane i fylket er gode nok for tungtransport

Grunna dei mange flaskehalsane på kommunale vegar i Rogaland, har no Skognæringa Kyst bedd Landbruks- og matdepartementet om 20 millionar kroner for å løyse situasjonen.

– Slik vegstandarden er no, er store deler av våre skogressursar utilgjengelege for verdiskaping og skaper utfordringar for jodbrukets behov for tungtransport, skrivar Are Hauge Braaten på Bondelaget si nettside.

Dei mange flaskehalsane gjer at lastebilane ikkje kan køyre fullasta. I staden blir det mange turar med lite last. Då blir det meir utslepp, tidsbruk og slitasje – altså dårlegare økonomi, skriv Braaten. Då haustinga av skogen ikkje går føre seg som ho bør, blir ressursane dårleg utnytta og ytterlegare verdiskaping går tapt.

Løysing

Midlane Skognæringa Kyst no har bedd om vil gå til fjerning av dei verste flaskehalsane. Såleis vil dei lette trafikktrykket og bidra til mindre slitasje, samstundes som det blir lågare klimagassutslepp.

– Å fjerne dei verste flaskehalsane har mykje for seg, ikkje berre for bonde og skogeigar- men for heile samfunnet ved å gi styrka infrastruktur og verdiskaping.

Situasjonen no, ifølgje Transportøkonomisk institutt:

– Rogaland har knapt kommunevegar (berre 2 prosent) som tilfredsstiller dagens normale vegstandard på 24 meter lange vogntog, 60 tonn totalvekt og 10 tonns akseltrykk.

– 60 prosent av kommunevegane er ikkje tillate å ha med tilhengar, – ein må altså køyre med enkel bil og kippe.

– 50 prosent av kommunevegane er så dårlege at ein ikkje kan ha tilhengar og knapt lass på enkel bil (berre 4–6 tonn). Dette gjeld altså BK8/32 vegar med vogntoglengde 12,4 og 15 meter.