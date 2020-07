Det viser ein rapport frå Universitetet i Bergen, skriv NRK Rogaland.

Annonse

Langt under halvparten av dei 4700 spurde elevane frå heile landet i aldrane 11, 13 og 15 år svarte at dei et nokon form for frukt eller grønsak dagleg. For gutane er det berre éin tredjedel som et frukt og grønsaker dagleg, medan talet er litt høgare blant jentene på 40 prosent.

Rapporten ser òg på dagleg godteri- og brusinntak. Medan inntaket blir lågare med alderen for jenter, aukar den hos gutane.

(©NPK)