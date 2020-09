Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

På 1970-tallet lærte vi på skolen om gruvedrifta på Røros, og hvordan en over 300 år lang og iherdig utvinning av kobber og andre metaller hadde bidratt til å snauhogge skogen i mils omkrets. Lærerens utsagn om at det kanskje ikke ville være skog på bergstadens snaue vidder på hundrevis av år gjorde særlig inntrykk. Nå gikk det jo ikke slik, for også her gjorde skogen sitt raske comeback. Og nettopp det er stedvis blitt en utfordring.

I 2019 ble NIBIO for eksempel kontaktet av Røros museum som ønsket ved refotografering å blant annet vise hvordan løvtrær på kort tid hadde erobret byen. Både som enkelttrær og i mindre klynger. Folk er forståelig nok glad i trær, men når de blir store sitter det gjerne langt inne å fjerne dem.

For Røros by er det imidlertid en utfordring fordi trærnes røtter ofte tærer hardt på eldre bygningers grunnmur. Når mange av husene i tillegg både er fredet og del av UNESCOs verdensarvliste, er det ekstra grunn til å passe på hvor morgendagens trær bør og skal få stå.