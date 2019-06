Bergen kåret til Norges mest attraktive by

– Det er utrolig stas at juryen har valgt Bergen som Norges mest attraktive by. Jeg gleder meg til å dele ut denne prisen til alle bergensere i Bergen 12. juni, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) – selv bergenser og tidligere byrådsleder i hjembyen.

Bergen var i finalen sammen med Moss og Voss. Juryen betegner alle tre som sterke finalister, men valget falt til slutt på Bergen.

– Bergen tar modige og nytenkende grep for å skape en attraktiv by. Fagkompetanse, dialog og tverrfaglig samarbeid er viktige virkemidler, og byen viser til sterk satsing på byrom og nye forbindelser som knytter byen sammen og gjør at den oppleves attraktiv, også utenfor det historiske sentrum, sier juryleder Alexandria Algard.

Prisen består av 250.000 kroner, samt plakett og diplom.