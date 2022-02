Kraftig snøfall den siste tiden har ført til tunge forhold i fjellet og høyereliggende skogsområder i Trøndelag.

Det fører til at tamreinen vil lete etter tilgjengelige traseer i terrenget. Erfaringsmessig trekker den lenger ned i terrenget for å finne beite, og man kan derfor se den på uvante områder, skriver Statsforvalteren i Trøndelag.

Annonse

Derfor ber de hundeeiere være ekstra påpasselig på tamreinen. Statsforvalteren viser til at det ikke er båndtvang, men at de samtidig kjenner til flere episoder hvor hund har jaget rein. Det kan få dramatiske utfall for spesielt simlene.

«Hundeloven stiller krav om at hunden skal være under eiers kontroll når den er løs. Vi oppfordrer derfor hundeeierne om å ha tilstrekkelig kontroll på hunden, slik at man kan unngå uheldige episoder», skriver de, og legger til:

«Statsforvalteren har mulighet til å innføre ekstraordinært båndtvang av hensyn til tamrein. Per i dag er ikke dette et aktuelt virkemiddel, men situasjonen vurderes fortløpende i de ulike reinbeitedistriktene.»