Ber Bodø/Glimt droppe planene om ny fotballstadion

Fotballklubben Bodø/Glimt planlegger å bygge det de kaller en ny storstue – en stadion med en kapasitet for å kunne arrangere idrettsarrangementer på internasjonalt nivå. Det vil de gjøre i Thalleveiåkeren, et jorde som ligger midt i Bodø by.

Nå ber Naturvernforbundet klubben om å droppe byggeplanene.

– Å bygge ned matjord er verken bærekraftig eller til å bli stolt av. Vi ser at en rekke grupper reagerer på argumentasjonen om bærekraft i dette prosjektet. Dette håper vi også Bodø/Glimt sine medlemmer ser, sier leder Truls Gulowsen i en pressemelding.

Bodø/Glimt har ambisjoner om å bygge verdens mest bærekraftige arena for idrett og kultur. Naturvernforbundet mener imidlertid at bærekraftssatsingen blir punktert når klubben ber Bodø kommune og grunneier Nordland fylkeskommune om lov til å bygge en ny fotballstadion på 45 dekar av Rønvikjordene.

– Dette er noe av den beste matjorda i Nord-Norge. Og i en tid da vi vet at vi må øke matproduksjonen, og regjeringen har bedt alle kommuner om å stoppe nedbygging av matjord, så er det svært underlig at Bodø/Glimt fremstiller dette som en del av et bærekraftsprosjekt, sier fylkesleder Kaja Langvik-Hansen.

Fotballklubbens daglige leder, Frode Thomassen, har nylig uttalt til Nationen at de tar debatten om matjord på alvor. De mener likevel at området de har sett seg ut, er den best egnede plassen for en ny stadion.

– Vi er opptatt av hvordan man løser eventuell matjordproblematikk i det området. Nå skal det først gjøres undersøkelser i området. Sånne prosjekter kan bidra med å finne løsninger til hvordan man i byer kan ta hensyn til elementene og/eller bruke matjorda andre steder, sa Thommasen tidligere i april.