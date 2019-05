Bensin har aldri vært dyrere

Det er 10 øre over forrige rekord, som var så sent som mandag. Aldri før har en liter med bensin kostet så mye i Norge, melder Nettavisen.

Circle K forklarer økningen i bensinprisen med økte innkjøpspriser for selskapet.

Årsaken er et stramt marked for bensin i Europa. Etterspørselen er større enn tilbudet, og det presser opp innkjøpsprisen, sier pressetalsmann Knut Hansen i Circle K i Norge til Nettavisen.

Han peker på at flere raffinerier i Europa ikke har vært i produksjon, at tilgangen på råolje på en del andre raffinerier har ført til mindre produksjon andre steder og at det i USA nærmer seg den såkalte «driving season», noe som fører til økt etterspørsel etter bensin derfra.