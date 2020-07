Belønner jegere som sender inn prøver av villsvin

Ordningen er et av tiltakene i handlingsplanen mot villsvin som ble lagt fram i november i fjor. Villsvinet en uønsket art i Norge, fordi den kan bære med seg smitte fra sykdommer som svinepest.

Les også: Svinepest kan gi regning på flere hundre tusen for svineprodusenter

Svinet kan også gjøre store skader på jord- og skogbruksarealer, i Sverige er de årlige kostnadene for villsvinskader på en milliard. De forårsaker også trafikkulykker og kan angripe hunder under jakt.

– Prøver fra villsvinene vil gi oss viktig informasjon om helsetilstanden på villsvin, og vil dessuten bidra til å gi oss en bedre oversikt over antall og utbredelse, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet i en pressemelding.

Les også: Slik skal bestanden av villsvin holdes nede

2000 kroner per sugge

Godtgjørelsen gjelder kun dyr som er felt i Norge, og er på opptil 2000 kroner. I utgangspunktet er prisen 500 kroner per villsvin, mens det er ekstra betaling for suger, da disse er den viktigste bidragsyteren til økning i bestanden.

Jegere får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.

Annonse

Sammen med prøvematerialet som skal tas ut for å kontrollere helsetilstanden, skal det sendes inn haletupp fra alle villsvin og vulva (ytre kjønnsåpning) fra sugger.

– Innsending av disse delene sammen med prøvene vil dokumentere rett på godtgjørelse. Mattilsynet må ha mottatt alle deler og prøver for å kunne utbetale godtgjørelsen, sier Tronerud.

Du kan hente pakker som inneholder frankerte konvolutter for innsending av prøver, emballasje for prøvene, innsendelsesskjema og instruksjon i hvordan prøvene skal tas ut ved å kontakte det lokale Mattilsynet. Prøvene sendes til Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Les også: Skyter mer og mer villsvin i svenske boligområder

40.000 om 50 år

Dersom Norge ikke holder bestanden av villsvin nede, regner myndighetene med at bestanden vil øke fra mellom 400 og 1200 individer i dag, til over 40.000 om 50 år.

Villsvinene som er kommet til Norge kommer fra Sverige, hvor bestanden har eksplodert de siste årene. I Sverige vedtok myndighetene i 1988 at villsvin skal være en del av svensk fauna.

Bestanden i Norge oppholder seg nå hovedsakelig i Østfold, men det er også noe villsvin i Akershus og Hedmark.

I Norge kan man jakte på villsvin hele året, med tillatelse av grunneieren av området villsvinet oppholder seg på.