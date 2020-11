Tiltakene gjelder fra søndag, for både gårdsbruk og privatpersoner, i et land der det er sterk tradisjon for å drive brevduesport.

Dette skjer etter at tre villfugler som oppholdt seg på et fuglereservat i Oostende testet positivt for fugleinfluensaviruset H5N8, skriver det belgiske mattilsynet AFSCA i en uttalelse. Folkehelseinstituttet Sciensano har også bekreftet utbruddet.

Fugleinfluensa har spredd seg i Vest-Europa de siste månedene etter utbrudd i Russland og Kasakhstan i sommer. Frankrike har allerede beordret at fjærkrefarmer setter opp hønsenetting for å hindre at fuglene får kontakt med villfugl som sprer sykdommen. Det er funnet tilfeller av viruset i Nederland, Tyskland og England.

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad, skriver Mattilsynet på sine nettsider.