Bekreftet fugleinfluensa, besetningen allerede avlivet

Det er snakk om besetningen hvor det ble meldt om mistanke om fugleinfluensa i går, tirsdag. Besetningen har allerede blitt avlivet, skriver Mattilsynet i en pressemelding onsdag kveld.

Funnet er gjort på nabogården hvor det ble påvist fugleinfluensa i forrige uke. Dette er den andre påvisningen av fugleinfluensa (H5N1) i et kommersielt fjørfehold i Norge.

– Mattilsynet avlivet besetningen i dag tidlig, basert på mistanken som kom i går, sier Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynets region sør og vest, i pressemeldingen.

– Dersom det blir bekreftet at det er den høypatogene varianten av fugleinfluensa, vil det opprettes ny risikosone og observasjonssone innen kort tid. Ettersom de to gårdene ligger nærme hverandre, vil det omfattede området ikke bli særlig endret, sier Petterson.

Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å hindre smittespredning. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, og er svært smittsom mellom fugler.

– For bøndene i området er dette veldig utfordrende, sier Petterson, og fortsetter:

– Det viktigste nå er å unngå å få smitte inn i nye fjørfehold. Vi vet at det finnes fugleinfluensasmitteblant villfugler iområdet, så alle som holder fugler må nå være bevisst på smittevern i eget dyrehold.

For å hindre at smitten sprer seg, har Mattilsynet innført strenge restriksjoner for fjørfenæringen og andre fuglehold i området:

Det er portforbud i 15 kommuner i Rogaland: Alle fjørfe og andre fugler i fangenskap må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Portforbudet gjelder også hobbyhold/høner i hagen.

Det er opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for de som har fjørfe og andre fugler i fangenskap.