Bekmørk påske for høyfjellshotellene

Fredag ble det klart at Fyri-hotellet i Hemsedal stenger og ikke kommer til å åpne igjen før til sommeren, og etter at regjeringen la fram de nye tiltakene, opplevde Dr. Holms hotell på Geilo at halvparten av gjestene avbestilte, skriver Dagens Næringsli v.

– Vi stenger ikke foreløpig. Men slik forholdene er nå er det økonomisk galskap å holde åpent. Vi har helt håpløse tap, sier hotelldirektør Frank Arne Rasmussen.

Annonse

Familieeide Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet er stengt, men åpner på skjærtorsdag – hvis de får nok bestillinger.

– Vi pleier jo ha rundt 700 gjester her i påsken. Og vi lå godt an før Viken ble stengt. Vi må ha 200 for at det skal være regningssvarende å holde åpent, men nå ligger vi litt under, sier direktør og medeier Knut Nibstad.

Ifølge Nibstad er hele hotellets oppbygde egenkapital borte og hotellet må låne penger for å holde det gode.

(©NTB)