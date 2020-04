Beitekrise og koronavirus: Samer blir hetsa for tiltak som blir innført

I en pressemelding fra Landsstyret til Norske Samers Riksforbund (NSR) utrykker organisasjonen en bekymring for situasjonen mange reindriftsfamilier står i. Som alle andre i Norge er de prega av koronakrisa, men for reindriftssamene er det også en pågående og svært alvorlig beitekrise som har vart i lang tid.

I meldinga skriver de at de to krisene utgjør hver for seg store påkjenninger for enkeltmennesker, men at også mange opplever økt hets som følge av tiltak som gjøres for å bøte på disse to krisene.

Skuterløyper holdes stengt

Av tiltak som har blitt satt i gang for å sikre mest mulig beite for dyra er at flere steder blir skuterløpyer holdt stengt. Det skjer for eksempel fordi reinflokkene trenger alle tilgjengelige beiteområder, og at disse beiteområdene ligger nært vanlige skuterløyper, skriver NSR.

"Denne typen ekstraordinære tiltak kan dessverre føre til misnøye blant innbyggere utenfor reindrifta, som opplever av deres tilgang til områdene begrenses i en periode da mange tradisjonelt sett ønsker å kjøre på tur. Vi vet dessverre at mange tar til sosiale medier med hets mot reindriftssamene i slike perioder", skriver organisasjonen i meldinga.

Også skepsis til beiteflytting

Organisasjonen skriver at flere familier som driver med reindrift opplever skepsis knytta til den sesongbaserte flyttinga av reinbeite til sommerbostedene langs kysten. Mange har nemlig fritidsboliger i tilknytning til sommerbeiter og reingjerder som de er avhengige av i sommerhalvåret. Ifølge NSR rapporteres det om hets knytta til frykt for at reindriftsfamiliene skal bringe koronasmitte med seg.

Organisasjonen oppfordrer til å vise forståelse og tolmodighet for familier i reindrifta som står midt i den vanskelige situajsonen. Samtidig håper de at folk har forståelse for de tiltaka som innføres.

"I krisetider må vi stå sammen, og vi må støtte dem som har det vanskelig. Nå står vi bak reindrifta som trenger støtte i denne vanskelige dobbeltkrisen", skriver de i meldinga.