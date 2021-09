Beitekonflikt tilspisser seg i hyttekommune – måtte arrangere «fredsmøte»

Samtidig som det har blitt mer omfettende hyttefelt, med strøm og kloakk, har det også blitt flere beitedyr i hyttefeltene ved inngangen av Rondane.

Dette har i lengre tid skapt spenninger mellom hytteeiere og gårdbrukere i området, skriver NRK. Nylig måtte kommunen arrangere et fredsmøte grunnet at konflikten hadde tilspisset seg.

– Alle steder der det er aktivt landbruk og fokus på fritidsbosteder vil det være slike konflikter, sier kommunedirektør i Nord-Fron, Arne Sandbu, til statskanalen.

Leder i Kvamsfjellet Vel og talsperson for en del av hytteeierne, Eystein Brustuen, er enig i at det er vanskelig å finne en løsning alle er fornøyd med.

– Fra vårt ståsted er det ikke sau eller møkk på trappa som er det største problemet. Det er tryggheten når turgåere og hytteeiere møter på store flokker med kjøttfe, sier Brustuen til NRK.

Ordfører i kommunen, Rune Støstad, sier at både bøndene og hytteeierne er viktige for kommunen, og ønsker å ta diskusjonen opp på et høyere nivå.

– Det er ingen tvil om at det er mange hytter i våre områder, og da må vi regulere bevisst ut ifra det, ved å for eksempel fortette hyttefeltene, i stedet for å bygge over større områder, sier Støstad til NRK.