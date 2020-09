Beinrester fra dyr funnet i Gjellestadskipet

Arkeolog Christian Løchsen Rødsrud sier til avisa at funnet ikke er overraskende. Det ble blant annet funnet levninger etter mange okser og hester i både Oseberg- og Gokstadskipet.

Funnet er gjort ved stedet hvor gravrøvere en gang har tatt seg inn i skipet, og Rødsrud er litt overrasket over at beinrestene har blitt funnet såpass høyt oppe i skipet.

ꟷ Kanskje ligger beinrestene her fordi de har blitt flyttet på av gravplyndrerne, sier han til Uniforum.

Utgravningen av Gjellestadskipet på Viksletta utenfor Halden har pågått for fullt siden 26. juni etter at det ble oppdaget en skipsform under bakken i 2018. Utgravningene har vist at skipet er rundt fire meter bredt og 19 meter langt. Med stevner har skipet vært omtrent på størrelse med Osebergskipet, ifølge arkeologene.