En av Nationens ansatte kom nylig over flere pakker med karbonadedeig fra First Price i sin lokale matbutikk med hadde ulik grad av merking.

Mens flere pakker var tydelig merket med opprinnelsesland på forsiden av emballasjen, manglet andre pakker tilsvarende merking. Karbonadedeigen er produsert i Norge, men har råvarer fra Tyskland.

– Dette skyldes rett og slett gammel emballasje. Det kan være noe gammel emballasje som fortsatt sirkulerer. For oss er det viktig å tenke på miljøet, vi ønsker ikke å kaste emballasjen, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, til Nationen.

Søyland påpeker at karbonadedeig-pakken i dette tilfellet er forskriftsmessig merket, selv om den mangler den forbedrede merkingen som Norgesgruppen innfører på stadig flere kjøttprodukter.

– Vi har merket riktig hele veien, men vi har gjort utbedringer for å gjøre merkingen tydeligere. For oss er det viktig at merkingen skal være så tydelig at forbruker kan gjøre et bevisst valg, forteller hun.

– Vi vil helst selge norsk kjøtt

Vi som forbrukere blir stadig mer opptatt av å vite hvor maten vi spiser kommer fra. Den siste tiden har det blitt gjort salmonellafunn i kjøttprodukter fra flere leverandører, noe som heller ikke gjør matmerkingen mindre viktig.

– Det første vi gjorde med merkingen var å øke skriftstørrelsen, det var raskest å få gjort. Siden i fjor høst og gjennom vinteren har vi jobbet med flere endringer. Nå har vi tatt for oss alt av kjøttdeig, men vi skal gjøre det samme hos øvrige kjøttslag, forklarer Søyland.

Det er ingen hemmelighet at det er mangel på både storfe- og svinekjøtt i Norge for tiden. Derfor velger Norgesgruppen å opplyse om hvorfor de importerer råvarer fra land som Tyskland på emballasjen: «Dette produktet inneholder importert råvare på grunn av råvaremangel i Norge», står det på pakken.

– Vi vil helst selge norsk kjøtt, men i valget mellom tomme hyller og import, velger vi det siste. For å bøte på det har vi forsterket og tydeliggjort merkingen, og det får vi mange positive tilbakemeldinger på, sier kommunikasjonssjefen i Norgesgruppen.

– Vi forstår at folk er opptatt av opprinnelse

Søyland legger ikke skjul på at de får mye kritikk for å importere råvarer utenfor Norges grenser.

– Vi forstår godt at folk er opptatt av opprinnelse, men nå står vi i en spesiell situasjon. Jeg opplever at mange ikke forstår hvorfor det er underskudd på storfe og svin i Norge. Det er ikke bare koronaen sin skyld, det er ganske komplekst. Det handler blant annet om hvordan man regulerer tilgangen på råstoff, påpeker hun.

Tidligere i mars i år la Nortura, som er marknadsregulator for kjøtt og egg, fram en ny prognose for markedsutsiktene i år.

For storfekjøtt er underdekningen ventet å øke fra 6100 tonn til 8200 tonn, mens for svin er underdekningen ventet å øke fra 3400 tonn til 5400 tonn.