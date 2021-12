Bedrifter kan gi bort mat og drikke uten tap – godt nytt for veldedigheten

Næringsministeren gjør denne uka to endringer i kompensasjonsordningen til næringslivet.

Bedrifter som rammes av smittevernrestriksjoner, kan nå gi bort matvarer som ellers må kastes, og fremdeles bli kompensert for tapet.

– Dette vil først og fremst berøre restaurantene som har valgt å stenge helt som følge av skjenkestoppen, og som sitter igjen med varer de ellers ville ha omsatt i jula, men som nå går ut på dato. Nå kan de gi bort matvarene og likevel kompenseres 100 prosent for tapet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

Da ordningen sist ble innført i februar, måtte bedriftene kaste varene.

Må gå til veldedig formål

Forutsetningen er at bedriftene må gi varene til et veldedig formål, og næringsministeren oppfordrer til å gi varene til dem som trenger det mest.

Oslo Slumstasjon, som drives av Frelsesarmeen, har allerede fylt opp kjøleskap, fryser og hyller med mat fra stengte restauranter.

– Lagrene våre var tomme i går, det er de ikke nå. Det er godt nytt for veldig mange mennesker, sier leder ved stasjon, Irene Mathisen.

Hun forteller at de opplever økt pågang fra personer som er permittert og som sliter med å få endene til å møtes.

I fjor var det 15.137 husstander som henvendte seg til organisasjonen for å få hjelp til jul, opplyser kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen Geir Smith-Solevåg.

– Vi opplever stor pågang mange steder i landet som følge av pandemien. Prisøkning på mat, strøm og renteøkning bidrar også til at de som levde marginalt, ikke får det til å gå rundt, sier Smith-Solevåg.

Øl kan også gis bort

Dersom utesteder har øl som går ut på dato, kan dette også gis bort, men næringsministeren håper ikke det blir nødvendig.

– Ordningen er ment for å redusere matsvinn. I prinsippet kan også øl omfattes, men drikke har lengre holdbarhetsdato, og vi håper jo at skjenkestoppen ikke blir langvarig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Kan søke støtte kun for én måned

Kompensasjonsordningen til næringslivet er også justert slik at bedrifter kan søke kompensasjon for november eller desember alene, og ikke kun for en tomåneders periode, slik ordningen først la opp til.

– Det er en ganske stor endring av søknadssystemet som vi gjør etter innspill fra bedriftene, sier næringsministeren.