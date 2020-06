Bartnes innstilt til nytt år som leder

Det sier Norges Bondelag selv.

Innstillingen kom på tirsdag, for mannen som har sittet som leder siden 2014. Tilbake i januar meddelte Bartnes at han ikke kom til å stille igjen.

Han bekrefter til Nationen at han ble spurt om å ta et nytt år.

– Jeg stilte meg positiv da jeg ble spurt av valgkomiteen. Jeg stiller meg til disposisjon for å kunne bidra etter at koronasituasjonen har påvirket arbeidet vårt, sier Bartnes til Nationen.

Bartnes ble kritisert etter at det ble forkortede forhandlinger om årets jordbruksoppgjør. Han sier det ikke er første gang noen ikke har vært fornøyd.

– Jeg har gjennomført flere jordbruksavtaler tidligere hvor det er kritikk og diskusjon i etterkant. Det er på sin plass også i år, med utradisjonelle forhandlinger, sier han.

– Hvordan blir dette siste året som leder?

– Det blir et spennende år med mange urfordringer og saker som skal løses. Spesielt med utgangspunkt i usikkerheten knyttet til hvordan koronasituasjonen påvirker matproduksjon, Norges bønder og organisasjonen Norges bondelag, avslutter Bartnes.

– En spesiell situasjon

Leder i valgkomiteen, Anne Kristine Rossebø, bekrefter til Nationen at innstillingen var enstemmig, og sier neste års forhandlinger med regjeringen blir svært viktige.

– Vi står midt oppi en veldig spesiell situasjon, hvor det var først denne uka man bestemte når årsmøtet skulle være. Da er det et kort tidsrom til neste års jordbruksoppgjør. Alle forhandlinger er krevende, og neste år spesielt så. Litt fordi det ble korte forhandlinger i år. Vi er takknemmlige for at Bartnes sagt seg villig til å ta på seg denne jobben fram til 2021.

Årsmøtet til bondelaget er utsatt til 30. september, og Bartnes er nå innstilt til å fortsette som leder fram til årsmøtet i 2021.