– Barn opplever større angst for rovdyr no før

Større avstand til naturen enn tidlegare har gjort skuleborna meir engstelege for rovdyra våre. Nytt prosjekt skal gjere dyra mindre skumle.

– Det har vorte større avstand mellom folk og natur enn før, seier fagleiar Benny Sætermo ved Norland Nasjonalparksenter i Saltdal til NRK.

Han leier eit nytt prosjekt som skal lære skuleborn om ulv og bjørn. Sætermo meiner det er større behov for informasjon om rovdyra våre i dag enn før. Sjølv om han ikkje har statistikk på området, meiner han at frykt for rovdyr aukar blant barn og unge. Han seier at i hans område er det særskilt bjørnen borna spør om.

– Redd for det ukjende

– Det er svært sjeldan borna her oppe nemner ulven og stiller spørsmål om han, sjølv om vi har med ulveskinn og fortel om alle rovdyra våre, seier han.

Han meiner årsaka til rovdyrfrykta er at mykje av naturkunnskapen ein før i tida kunne få gjennom oppveksten, ikkje kjem like naturleg til barn og unge i dag.

Annonse

– Då er det lettare å kjenne seg redd for det ukjende, seier Sætermo til NRK.

Skuleborna får lære om rovdyr i fleire fylke i landet, til dømes får dei lære om konfliktane mellom rovdyra og landbruket. I Trøndelag får alle skular tilbod om dette, medan det er typiske innlandskommunar med høgt rovdyrtrykk som vert prioriterte i Norland. Rana, Saltdal, Hemnes og Grane er døme på slike kommunar.

– Borna får sjølv gjere seg opp ei meining om rovdyra, berre dei har fått litt kunnskap å byggje eigne haldningar på, seier Sætermo.

Nasjonalparksenteret har søkt om 230.000 kroner til prosjektet i år. Tidlegare har dei berre fått vel 100.000 kroner frå fylkesmannen, og dette skal halde til skulebesøk i dei mest utsette kommunane.

– Eg tenkjer at det er lurt. Det er svært stor ulikskap mellom skular og kommunar. Jo større avstand det er mellom naturen, rovdyra og borna kan til dømes medieomtale verke skremmande, seier rektor Lillian Sætern ved Hattfjelldal oppvekstsenter.

Ho fortel NRK at ho ikkje har oppleve frykt for rovdyr på sin skule.