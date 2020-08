Ett barn er skadet etter at en traktor har veltet i Sunndal i Møre og Romsdal. Skadeomfanget er så langt ukjent, melder politiet på Twitter.

– En traktor har veltet i en skogsbilvei utenfor bebyggelse. Det skal ha vært en voksen og ett barn i traktoren, forteller operasjonsleder Arild Reite i politiet til Nationen.

Barnet skal ha havnet i klem da traktoren veltet, men operasjonslederen kan ikke si om barnet har kommet i klem inne i traktoren eller mellom veien og traktor. Barnet skal ha fått beina i klem.

#Sunndal: Ulykke. Traktorvelt. Ett barn er skadd. Uklart skadeomfang. Nødetatene er på stedet. Barnet hentet av ambulansehelikopter. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) August 13, 2020

Barnet, som er under 10 år, blir hentet av luftambulanse og fraktes til St. Olavs hospital i Trondheim.

– Det er uklart om dette var i sammenheng med arbeid, men det skal ikke ha vært skogsdrift.

Politiet ble varslet via AMK. Barnet og den voksne, et familiemedlem av barnet, var de to eneste til stede. Brannvesenet måtte bistå for å få barnet fri.

En patrulje fra politiet er nå på stedet og gjennomfører undersøkelser.