Barkbillene blir flere – staten overvåker nøye

Fjorårets varme sommer var svært gunstig for barkebillene. Så langt har de ikke skapt store problemer, men antallet biller øker, spesielt i Sør-Norge.

– De fleste områdene har ikke hatt så høye populasjoner i 2018 at det utløser nye utbrudd, men noen billeangrep ble synlige i Telemark og Vestfold sent på høsten 2018. Disse områdene følges nå ekstra nøye, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Tørken i 2018 gjorde at skogen ble svekket, noe som ga mulighet for formering av barkbiller. En relativt varm vinter, etterfulgt av varm vår og sommer vil gi enda bedre forhold for billene.

Mulig invasjon i sommer

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) varsler en mulig invasjon i Norge i sommer. Dette vil være første gang man får en storinvasjon siden 1981. Da ble flere millioner kubikkmeter tømmer ødelagt i Norden.

Granbarkbillen er det eneste insektet i Norge som angriper og dreper levende grantrær i stort omfang. Arten regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger.

– Populasjonene av granbarkbillen i norske skoger overvåkes av Nibio. Det har de gjort i 40 år, fra den gangen Norge opplevde et stort utbrudd som skadet cirka 15 millioner trær. Det tilsvarer om lag halvparten av den norske avvirkningen i ett år, og med dagens tømmerpriser tilsvarer det et tap for skogeierne på ca. 2,3 milliarder kroner. Derfor følges utviklingen nøye, sier Bollestad.

Problem i Europa

Selv om det ikke har vært omfattende utbrudd i Norge de siste årene, har flere mellomeuropeiske land som Slovakia og Tsjekkia hatt utbrudd. Mange trær som har falt på grunn av vind, kombinert med varme sommere har gitt gode forhold for at billen kan utvikle seg.

Landbruksministeren ber Nibio overvåke bestanden nøye, samtidig som hun ber skogeiere være ekstra obs på situasjonen i egne skoger.

– Det tiltaket som monner i en slik situasjon, er å fjerne avvirket tømmer og vindfall fra skogen før billene igjen svermer i slutten av mai, sier Bollestad.

Fakta Barkebiller Barkbillene tilbringer det meste av sitt liv skjult i veden eller under barken av sitt vertstre. De fleste barkbillene har et bestemt treslag som sin hovedvert. Mange lever på kvister og grener, og gjør ingen skade, mens viktige skadedyr er granbarkbille, margborere, bjørkesplintborer og almesplintborer. Kilde: Store Norske Leksikon