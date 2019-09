Barkbille ødelegger tyske skoger

Tysklands dype skoger har blitt hardt rammet av to brennhete somre på rad, noe som har fått regjeringen til å iverksette tiltak. 180.000 hektar med skog har blitt ødelagt som følge av tørke, pest, stormer og branner. 180.000 hektar tilsvarer 250.000 fotballbaner.

Landets regjeringssjef Angela Merkel arrangerte onsdag et nasjonalt møte der problematikken ble tatt opp, og landbruksminister Julia Klöckner har kunngjort at de vil sette av 800 millioner euro over de neste fire årene for å løse problemene.

Den største synderen er en liten barkbille som har gått løs på trær i de tørkerammede områdene.

Bille er hovedsynderen

Skogvokter Arne Barkhausen forklarer at billen spiser barken, før den legger egg inne i treet.

– Larven begynner å spise innmaten, og den blokkerer treets vei til næring. Prosessen ender med at treet dør innen fire uker, sier han.

Global oppvarming fører til at billene før bedre levevilkår som følge av at flere av overlever, og at de tidligere på året kan komme fram.

Skyldes global oppvarming

Forskere mener imidlertid at problemet ikke kan løses bare ved å fjerne billen, fordi problemets kjerne knyttes til global oppvarming.

– Biller har alltid vært der, de har skapt problemer i 200 år, sier Peter Biederman, som forsker ved Wuerzburg-universitetet.

Han sier at den pågående krisen startet med en vinterstorm i januar 2018, og at de påfølgende tørkene har forverret problemet.

– Siden 2018 har trærne som er under angrep, vært under stress som følge av mangel på vann, og røttene deres er ikke lenger dype nok, sier Biederman.