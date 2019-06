Bare Venstre-velgere ønsker Viken velkommen

Om et halvt år er det nye storfylket en realitet, og Akershus, Buskerud og Østfold er historie. En måling bestilt av Lokalsamfunnsforeningen viser at innbyggerne kanskje ikke er helt klare for den nye konstruksjonen. Målingen viser at langt flere er negative enn positive til Viken, melder NRK.

Senterpartiet, som ønsker å reversere sammenslåingen, mener målingen bør være et tankekors.

Annonse

– I så å si alle partier så er det flere som er mot Viken enn for. Dette gjelder også regjeringspartiene som har tvunget dette gjennom, sier Anne Beathe Tvinnereim, som er toppkandidat i nettopp Viken.

De som stemmer Venstre, er den eneste velgergruppen som går mot strømmen og er mer positive enn negative til storfylket som får 1,2 millioner innbyggere og vil strekke seg fra Halden til Hardangervidda. Det gleder toppkandidat Solveig Schytz.

– Oppslutningen viser at venstrefolk har skjønt det. Det handler om at Venstre har vært opptatt av å løfte fram de nye mulighetene som Viken gir. Ikke minst for å få på plass et bedre kollektivsystem, med felles billettsystem for buss, tog og bane i hele fylket, sier hun.