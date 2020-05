Bare halvparten av ulvekvoten er felt

I Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold skal tolv dyr felles i lisensjakta, men halvparten står igjen, melder NRK. I Oppland har jegerne skutt to av en kvote på fem ulver. Totalt er det gitt tillatelse til å felle 17 ulver utenfor ulvesonen i disse områdene.

Lisensjakta startet 1. desember og varer til 31. mai. Den har da blitt utvidet med to måneder, men med under en måned igjen begynner det å haste for jegerne.

Den regionale fellingslederen for Statens naturoppsyn (SNO) innrømmer at det kan bli vanskelig å fylle kvoten.

– Det blir ikke lettere å jakte framover, når snøen forsvinner og jegerne ikke lenger kan dra nytte av sporsnø, sier Erik Ola Helstad.

