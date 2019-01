Bård Hoksrud tydde til sjokolade etter regjerings-exiten

– Alle skjønner sikkert at man er lei seg når man må gå av, men har lyst til å fortsette, sier Bård Hoksrud (Frp) til Dagbladet.

Han var landbruks- og matminister i 145 dager, før han fikk en telefon fra Siv Jensen om at han ikke fikk fortsette.

Dro hjem for å trøstespise

Tirsdag måtte Hoksrud gi fra seg departementsnøklene til den nye landbruks- og matministeren Olaug Bollestad i KrF.

Lørdag ringte ifølge Dagbladet Frp-leder Siv Jensen til Hoksrud, og ga han beskjed om at det ikke var plass til han lenger.

– Siv fortalte at regjeringsutvidelsen førte til at det ikke var plass til alle, og at jeg måtte ut. Da bar det hjem for å trøstespise sjokolade, sier Hoksrud til Dagbladet.

Leder Siv Jensen i Frp sier at hun er fornøyd med innsatsen Hoksrud har lagt ned som landbruks- og matminister.

– Han har løftet frem norsk matproduksjon og lokale råvarer, og antall heltidsbønder har økt med seks prosent under blått styre. Det er jeg stolt av, sier Jensen.

Jensen sier at Hoksrud ikke har gjort noen feil.

– Jeg skulle gjerne sett at Bård ble med videre i regjeringen.

Telte ikke kalorier

Bård Hoksrud har tidligere vært åpen om slankeprosjektet sitt.

– Men på lørdagskvelden ble det mye sjokolade, gitt, da jeg fikk beskjeden om at det var over, sier Bård Hoksrud.

- Jeg sa til meg selv at dette hadde jeg fortjent nå. For en gangs skyld ga jeg blaffen i å telle kalorier. Det var veldig godt, så ærlig må jeg være, sier han.

Hoksrud forteller at det nå er slutt på trøstespisingen.

– Jeg skal tilbake til vanlig måtehold igjen, sier han.