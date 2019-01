– Vi har ringt opp en av Norges mest kjente Pepsi Max-elskere, sa Adelina Ibishi i P3-programmet Norske tilstander da hun skulle introdusere Landbruks- og matministeren, som hun skulle gi en real utfordring på direkten torsdag.

Det siste året har Hoksrud endret livsstilen og godt ned i vekt, og han har også kuttet på forbruket av Pepsi Max, noe som også Ibishi i P3 ønsket å la seg insiprere av.

Men P3-programlederen kom med utfordringen om et enda strengere regime: å kun drikke 1,5 liter i uka.

– Oj, dette var heftig og vanskelig. Jeg burde egentlig ikke være med på noe sånt, men jeg tar utfordringen en uke, sa Hoksrud på direkten.

Fem liter om dagen

Til Nationen sier han at forbruket til tider har vært i høyeste laget.

– Jeg var oppi fem liter om dagen, så jeg har prøvd å legge om kostholdet. Så da jeg ble utfordret måtte jeg ta utfordringen, sier Hoksrud.

Annonse

Han forteller at etter at han la om kostholdet har han unnet seg en halvliter Pepsi Max på kvelden etter at alle gjøremål var ferdig og riktig antall skritt var gått.

– Vann

Men nå må han altså kutte ytterligere i forbruket.

– Jeg er for glad i Pepsi Max, så det er veldig morsomt å bli utfordet på.

– Jeg må innrømme jeg er veldig glad i Pepsi Max selv, men blir det melk eller norskprodusert juice du erstatter Pepsi Max'en med eller?

– Nei, det kommer nok til å bli mye norsk, rent vann, sier Hoksrud.

Hoksrud reiser fredag på matfestivalen Det norske måltid i Stavanger, og innrømmer at det kan være noen fristelser der.